F1 | Gp Baku | Leclerc in pole davanti a Perez e Verstappen

Baku, 11 giu. - (Adnkronos) - Charles Leclerc conquista la pole position del Gp dell'Azerbaigian sul circuito cittadino di Baku. Il monegasco della Ferrari gira in 1'41"359 precedendo le due Red Bull del messicano Sergio Perez (1'41"641) e dell'olandese Max Verstappen (1'41"706) e l'altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz (1'41"814).

