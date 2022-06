Enrico Ruggeri e la sigaretta, Twitter si accende per Red Ronnie (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – Una sigaretta accesa davanti al cartello ‘vietato fumare’ e “Enrico Ruggeri” è “sempre punk e ribelle”. Un post di Red Ronnie spedisce Enrico Ruggeri, suo malgrado, tra le tendenze di Twitter. L’hashtag decolla per i commenti ironici e irriverenti all’immagine. “Una volta ho parlato al conducente del bus”, scrive qualcuno. C’è qualche intrepido che spinge la porta su cui c’è scritto tirare, chi fa il bagno dopo pranzo senza aspettare 3 ore, chi beve l’acqua direttamente dalla bottiglia. Alla fine, Ruggeri interviene: “Un tweet palesemente ironico: lui mi sgrida sempre perché fumo, io naturalmente so benissimo che non c’era niente di trasgressivo, si scherzava. Hanno avuto comunque da ridire. Ormai Twitter è una prova di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – Unaaccesa davanti al cartello ‘vietato fumare’ e “” è “sempre punk e ribelle”. Un post di Redspedisce, suo malgrado, tra le tendenze di. L’hashtag decolla per i commenti ironici e irriverenti all’immagine. “Una volta ho parlato al conducente del bus”, scrive qualcuno. C’è qualche intrepido che spinge la porta su cui c’è scritto tirare, chi fa il bagno dopo pranzo senza aspettare 3 ore, chi beve l’acqua direttamente dalla bottiglia. Alla fine,interviene: “Un tweet palesemente ironico: lui mi sgrida sempre perché fumo, io naturalmente so benissimo che non c’era niente di trasgressivo, si scherzava. Hanno avuto comunque da ridire. Ormaiè una prova di ...

Pubblicità

pifrattesi : Ma Enrico Ruggeri adesso commenta anche le partite in Rai? #InghilterraItalia - I_p_a_z_i_a : Enrico Ruggeri me la può sucareH! #EnricoRuggeripunk - lifestyleblogit : Enrico Ruggeri e la sigaretta, Twitter si accende per Red Ronnie - - Nat_Casatelli : RT @Moonlightshad1: Uno che fuma dove c’è un divieto non è ribelle, è un coglione. Anche se si chiama Enrico Ruggeri. Mi raccomando, cara R… - Lukadiarde : Vorrei avere il coraggio di essere per una volta ribelle quanto Enrico Ruggeri -

Enrico Ruggeri e la sigaretta, Twitter si accende per Red Ronnie Il cantante in una foto 'trasgressiva', valanga di messaggi Una sigaretta accesa davanti al cartello 'vietato fumare' e "Enrico Ruggeri" è "sempre punk e ribelle". Un post di Red Ronnie spedisce Enrico Ruggeri, suo malgrado, tra le tendenze di Twitter. L'hashtag decolla per i commenti ironici e irriverenti all'immagine. ... Carmen Consoli emoziona al Comacchio Beach Festival Il gran finale è stato con Enrico Ruggeri che con la sua band ha suonato live dopo essersi raccontato, insieme al giornalista Paolo Giordano, guardando i suoi videoclip tra cui Nessuno Tocchi Caino (... Adnkronos Enrico Ruggeri e la sigaretta, Twitter si accende per Red Ronnie (Adnkronos) - Una sigaretta accesa davanti al cartello 'vietato fumare' e "Enrico Ruggeri" è "sempre punk e ribelle". Un post di Red Ronnie spedisce Enrico Ruggeri, suo malgrado, tra le tendenze di Tw ... “Sei” il nuovo singolo dei Ghost Si chiama “Sei” il nuovo singolo dei Ghost, da oggi disponibile su tutte le piattaforme digitali e su YouTube con il video (https://www.youtube.com/GHOSTofficial). La band pop-rock dai numeri di ... Il cantante in una foto 'trasgressiva', valanga di messaggi Una sigaretta accesa davanti al cartello 'vietato fumare' e "" è "sempre punk e ribelle". Un post di Red Ronnie spedisce, suo malgrado, tra le tendenze di Twitter. L'hashtag decolla per i commenti ironici e irriverenti all'immagine. ...Il gran finale è stato conche con la sua band ha suonato live dopo essersi raccontato, insieme al giornalista Paolo Giordano, guardando i suoi videoclip tra cui Nessuno Tocchi Caino (... Enrico Ruggeri e la sigaretta, Twitter si accende per Red Ronnie (Adnkronos) - Una sigaretta accesa davanti al cartello 'vietato fumare' e "Enrico Ruggeri" è "sempre punk e ribelle". Un post di Red Ronnie spedisce Enrico Ruggeri, suo malgrado, tra le tendenze di Tw ...Si chiama “Sei” il nuovo singolo dei Ghost, da oggi disponibile su tutte le piattaforme digitali e su YouTube con il video (https://www.youtube.com/GHOSTofficial). La band pop-rock dai numeri di ...