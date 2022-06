Elicottero disperso sull' Appennino | avvistati resti e cratere | spunta un video del volo nella tempesta

Pubblicità

vigilidelfuoco : Pievepelago (MO) #9giugno, #vigilidelfuoco impegnati con due elicotteri e personale a terra dal primo pomeriggio pe… - vigilidelfuoco : Elicottero disperso nell'Appennino Tosco-Emiliano: esito negativo delle ricerche, proseguono i sorvoli sulla vasta… - ItalianAirForce : #Elicottero disperso nell'Appennino Tosco-Emiliano: anche l’#AeronauticaMilitare è impegnata nelle ricerche. La dir… - namarte15 : RT @cnsas_official: ?? #EmiliaRomagna: è stata identificata la posizione dell'elicottero disperso sul Monte Cusna. Sul posto operatori di so… - MauroGrasselli : Appennino reggiano, elicottero disperso: maxi operazione di soccorso sul Cusna, individuato il probabile punto di i… -

Leggi anchesull'Appennino: a bordo 7 persone, ricerche in corso L'scomparso era partito il 9 giugno alle 9.30 del mattino dall'aeroporto di Capannori Tassignano , in ...Mezzi dei soccorsi in moto per raggiungere la zona ...Questa mattina, un elicottero HH 139 del 15º Stormo dell'Aeronautica militare ha individuato alcuni rottami di un elicottero in un vallone sul crinale ...La conferma anche dal Soccorso Alpino e Speleologico, che fa sapere che è stata identificata la posizione dell'elicottero disperso sul Monte Cusna. Sul posto operatori di soccorso appartenenti a ...