Elezioni? I partiti pensano già al 2023 | i piani

(Di sabato 11 giugno 2022) Silenzio. La parola adesso passa alle urne. Si è conclusa ieri con i comizi conclusivi la campagna elettorale per leamministrative in programma domani (si vota in un'unica giornata dalle 7 alle 23, lo spoglio comincerà lunedì alle 13 dopo quello dei referendum sulla giustizia). Un test importante per iin vista dellepolitiche del prossimo anno. IL CENTRODESTRA - Si è parlato più delle divisioni che dei candidati e delle città al voto. Ma, in realtà, il centrodestra si presenta unito in coalizione in 21 dei 26 capoluoghi di provincia al voto e si affaccia con moderata fiducia alle Comunali. In primo luogo, perché - almeno sulla carta parte da una condizione di vantaggio se si considera che guida già 18 dei 26 capoluoghi; in secondo luogo, perché conta di vincere al primo turno nelle due principali ...