SPORTFACE.IT

AGGIORNA LA DIRETTA Il vincitore potrà sfidare il campione del mondo della sigla IBF, il lettone Mairis Briedis. L'intero evento potrà essere seguito gratuitamente in streaming sulla piattaforma Mola.Un nuovo mese disi sta per aprire. E sono tante le sfide mondiali di giugno 2022 sui ring di tutto il mondo. ... Sabato 11 giugno a Wembley toccherà all'italiano Fabio Turchi nell'... Boxe, Eliminatoria Mondiale IBF: Turchi resiste un solo round, quindicesima vittoria per Riakporhe Nel match valido come eliminatoria mondiale per il titolo IBF dei massimi leggeri, purtroppo l’azzurro si è dovuto arrendere già nel secondo round. Il suo avversario ha infatti sferrato un ...Come vedere in tv Fabio Turchi contro Richard Riakpohre, a che orario la diretta streaming dell’eliminatoria mondiale IBF dei massimi leggeri ...