ATP Stoccarda: Berrettini è il primo azzurro a raggiungere una finale nel 2022 (Di sabato 11 giugno 2022) Continua la cavalcata di Matteo Berrettini al suo ritorno in campo dopo tre mesi. Il numero uno azzurro ha infatti battuto in due set un ostico Oscar Otte e sarà il primo italiano a giocare una finale ATP nel 2022. Qui aspetta il vincitore dello scontro odierno tra Andy Murray e Nick Kyrgios. Berrettini bravo a vincere il braccio di ferro ai tie-break Si scambia poco nei primi game della partita, con Berrettini che alla battuta sembra più preciso e quadrato rispetto all’inizio di match di ieri contro Sonego, ma che si ritrova di fronte un Otte anch’egli molto sul pezzo sia al servizio che in risposta. L’azzurro infatti è costretto a mettere in campo sempre un’ottima prima per spezzare sul nascere le intenzioni aggressive del tedesco in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 giugno 2022) Continua la cavalcata di Matteoal suo ritorno in campo dopo tre mesi. Il numero unoha infatti battuto in due set un ostico Oscar Otte e sarà ilitaliano a giocare unaATP nel. Qui aspetta il vincitore dello scontro odierno tra Andy Murray e Nick Kyrgios.bravo a vincere il braccio di ferro ai tie-break Si scambia poco nei primi game della partita, conche alla battuta sembra più preciso e quadrato rispetto all’inizio di match di ieri contro Sonego, ma che si ritrova di fronte un Otte anch’egli molto sul pezzo sia al servizio che in risposta. L’infatti è costretto a mettere in campo sempre un’ottima prima per spezzare sul nascere le intenzioni aggressive del tedesco in ...

