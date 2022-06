(Di sabato 11 giugno 2022) ROMA –hanno siglato un importanteper il rilancio delche prevede un plafond di 3diper le piccole e medie imprese associate, adei primi bandi previsti dalper il settore. A Roma, nella Sala delle Statue di Palazzo Rospigliosi, si è tenuto un convegno per presentare l’apertosi con i saluti di Vincenzo Gesmundo, Segretario Generale di. E’ seguito l’intervento di Stefania Trenti, responsabile Industry Research Direzione Studi e Ricerche disul tema “Lo scenario per il settore agroalimentare italiano”. I contenuti dell’sono stati ...

Pubblicità

Lopinionista : Accordo Intesa Sanpaolo-Coldiretti: 3 miliardi di euro a supporto del Pnrr per l'agricoltura - ollyale86 : 250 metri quadri, 11 professionisti, 1.100 clienti: la nuova filiale Agribusiness di Roma si trova a Palazzo Rospig… - Inter_1908___ : RT @NicoSchira: @VaroneCatello09 Vediamo. Al momento Bremer ha accordo con Inter (intesa trovata a novembre). Torino spera di innescare ast… - FiloBarige993 : RT @NicoSchira: @VaroneCatello09 Vediamo. Al momento Bremer ha accordo con Inter (intesa trovata a novembre). Torino spera di innescare ast… - _ElPrincipe22 : RT @NicoSchira: @VaroneCatello09 Vediamo. Al momento Bremer ha accordo con Inter (intesa trovata a novembre). Torino spera di innescare ast… -

... specificando che la trattativa è in corso e che la speranza è quella di raggiungere un. Un ...5 ad almeno 3,5 milioni) e ci sono buone chance diSecondo La Gazzetta dello Sport, l'tra la società e l'entourage del calciatore è blindato e ... i bianconeri vorrebbero riscattare l'attaccante spagnolo, ma manca l'sulle cifre. La ...ROMA - Intesa Sanpaolo e Coldiretti hanno siglato un importante accordo per il rilancio dell’agricoltura che prevede un plafond di 3 miliardi di euro per ...Cristiano Giuntoli sarebbe riuscito a strappare il sì della società inglese per il trasferimento del nazionale norvegese.