Waima Vitullo | l' ex attrice hard vittima di stalking ' Ogni giorno 600 chiamate e sms di insulti e minacce'

zazoomblog : Napoli arrestato lo stalker dell’attrice Waima Vitullo: “Mi manda 600 messaggi al giorno” - #Napoli #arrestato… - zazoomblog : “Tanto in galera non ci vado e ti ammazzo”. Arrestato lo stalker della porno attrice Waima Vitullo - #“Tanto… - SecolodItalia1 : “Tanto in galera non ci vado e ti ammazzo”. Arrestato lo stalker della porno attrice Waima Vitullo… -

, l'ex attrice hard e oggi volto noto della tv, vittima di stalking da parte del suo ex. Quasi due mesi di terrore, con insulti e minacce contenuti in centinaia e centinaia di sms e ...È questo quello che avrebbe subito dal suo ex compagno per almeno un mese e mezzo, 43 anni, ex attrice hard e personaggio televisivo. Ieri Marcello Schiattarella, 35enne, residente a ...Waima Vitullo, l'ex attrice hard e oggi volto noto della tv, vittima di stalking da parte del suo ex. Quasi due mesi di terrore, con insulti e minacce contenuti in centinaia e centinaia di sms ...Waima Vitullo, l'ex attrice hard e oggi volto noto della tv, vittima di stalking da parte del suo ex. Quasi due mesi di terrore, con insulti e minacce contenuti in centinaia e centinaia di sms ...