Ultime Notizie – Vaccini mRna e ciclo mestruale, Ema chiede riesame casi (Di venerdì 10 giugno 2022) “Un riesame cumulativo aggiornato dei casi di mestruazioni abbondanti” associati alla somministrazione di Vaccini anti-Covid a mRna (Pfizer/BioNTech e Moderna). Lo chiederà alle aziende titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio il Prac, Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza dell’Agenzia europea del farmaco Ema. Il Prac – riferisce l’ente regolatorio Ue dopo l’ultima riunione del comitato – sta continuando la sua valutazione sui casi di sanguinamento mestruale pesante con i Vaccini Comirnaty* e Spikevax*. Il Prac ha riesaminato tutti i dati disponibili, compresi i casi segnalati durante gli studi clinici sui due prodotti, i casi segnalati spontaneamente in Eudravigilance e i dati ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) “Uncumulativo aggiornato deidi mestruazioni abbondanti” associati alla somministrazione dianti-Covid a(Pfizer/BioNTech e Moderna). Lorà alle aziende titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio il Prac, Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza dell’Agenzia europea del farmaco Ema. Il Prac – riferisce l’ente regolatorio Ue dopo l’ultima riunione del comitato – sta continuando la sua valutazione suidi sanguinamentopesante con iComirnaty* e Spikevax*. Il Prac ha riesaminato tutti i dati disponibili, compresi isegnalati durante gli studi clinici sui due prodotti, isegnalati spontaneamente in Eudravigilance e i dati ...

