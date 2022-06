Ultime Notizie – Stalking, finge di partorire per tornare con l'ex (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Era arrivata a fingere una gravidanza, in più occasioni, e poi il parto per cercare di riallacciare i rapporti con l’ex, tempestandolo anche di sms, chiamate, molestie di ogni genere. Ora per la donna la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l’accusa di Stalking aggravato nei confronti dell’uomo con cui aveva avuto una relazione che, pur di sfuggire alle attenzioni morbose, è finito a cambiare la sua residenza e a indossare un casco nel tragitto che dall’auto lo portava al portone di casa. La donna, una trentenne, oltre a molestarlo con chiamate anche anonime, secondo quanto riportato nell’imputazione per fatti che vanno dal 2018 al 2019, aveva anche simulato malori per attirare l’attenzione dell’ex “inducendolo ad allontanarsi dal posto di lavoro per accorrere in suo soccorso” e si era appostata nei luoghi frequentati ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Era arrivata are una gravidanza, in più occasioni, e poi il parto per cercare di riallacciare i rapporti con l’ex, tempestandolo anche di sms, chiamate, molestie di ogni genere. Ora per la donna la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l’accusa diaggravato nei confronti dell’uomo con cui aveva avuto una relazione che, pur di sfuggire alle attenzioni morbose, è finito a cambiare la sua residenza e a indossare un casco nel tragitto che dall’auto lo portava al portone di casa. La donna, una trentenne, oltre a molestarlo con chiamate anche anonime, secondo quanto riportato nell’imputazione per fatti che vanno dal 2018 al 2019, aveva anche simulato malori per attirare l’attenzione dell’ex “inducendolo ad allontanarsi dal posto di lavoro per accorrere in suo soccorso” e si era appostata nei luoghi frequentati ...

