**Ucraina: Gabrielli, 'nessuna lista proscrizione, sgombriamo campo da dubbi'** (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Un conto è riportare dichiarazioni e un conto è svolgere approfondimenti e investigazioni che ovviamente presupporrebbero la definizione di 'liste di proscrizione' su cui voglio sgombrare il campo da qualsiasi possibile equivoco". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti Franco Gabrielli, in conferenza stampa.

