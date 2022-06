Superbike oggi | GP Emilia-Romagna 2022 | orari prove libere Misano | programma | tv | streaming TV8 e Sky

(Di venerdì 10 giugno 2022) Prende il via in maniera ufficiale il fine settimana del Gran Premio dell’, quarto appuntamento del Mondiale di. Sul tracciato di, intitolato a Marco Simoncelli, si inizierà con le prime due sessioni di, mentre domani si entrerà nel vivo con superpole e Gara-1, mentre domenica si chiuderà ilcon Gara-2. Ci troviamo di fronte ad un weekend di capitale importanza per la stagione nel suo complesso, con i primi tre della classe che cercheranno di rafforzare la loro candidatura verso il titolo iridato. Al momento la graduatoria generale è comandata dallo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) con 161 punti, contro i 144 del sei volte iridato Jonathan Rea (Kawasaki) mentre il campione del mondo in carica, ...

Al Motul Fim World Championship - Emilia - Romagna Round, il pilota della Riders' Land ... Nel pomeriggio di alle 18.30 a Riccione resta in programma Meet the World SBK Riders, coi piloti ... Luca Bernardi è di San Marino: la pista di casa può dargli lo sprint per salire in top ten. "Sto facendo esperienza" ...