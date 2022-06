Sinner, niente Halle per l'infortunio: Jannik punta a recuperare al 100% per Wimbledon (Di venerdì 10 giugno 2022) Jannik Sinner ad Halle non ci sarà. Il campione altoatesino era tra gli iscritti al torneo sull'erba che è uno degli appuntamenti della stagione erbivora prima del torneo più importante a Wimbledon.Sinner salta... Leggi su europa.today (Di venerdì 10 giugno 2022)adnon ci sarà. Il campione altoatesino era tra gli iscritti al torneo sull'erba che è uno degli apmenti della stagione erbivora prima del torneo più importante asalta...

M_Ferrari327 : RT @Ilsuperbo89: Era please non partecipasse, inutile stupirsi. Chi glielo fa fare? Meglio salti anche #Wimbledon che non dà punti. Penso c… - Ilsuperbo89 : @Deiana_Luca9 Fresco di fisioterapista nuovo può essere, il punto è che #Sinner non dice niente, a quanto mi risult… - Ilsuperbo89 : Era please non partecipasse, inutile stupirsi. Chi glielo fa fare? Meglio salti anche #Wimbledon che non dà punti.… - Sgrosalv80 : Visto il livello delle notizie che danno mi sarei aspettato un titolone del tipo: 'NIENTE ERBA PER SINNER' - DarioPuppo : @Piski76 @paolobertolucci Io non pretendo niente. Credo abbia un notevole potenziale. Il servizio è la chiave tecni… -