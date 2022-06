Postano video in discoteca, poi si schiantano: un morto (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn ragazzo di 21 anni è morto in un incidente stradale nella notte a Giugliano, in provincia di Napoli. Il giovane era alla guida di una Fiat 500 di cui ha perso il controllo: la vettura è andata a sbattere contro un guard rail e si è ribaltata. Per lui non c’è stato nulla da fare. Ferite le tre ragazze che si trovavano sull’auto. I ragazzi avevano trascorso una serata in discoteca della quale avevano postato un video sui social: nel filmato si vedono i giovani ridere e ballare. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn ragazzo di 21 anni èin un incidente stradale nella notte a Giugliano, in provincia di Napoli. Il giovane era alla guida di una Fiat 500 di cui ha perso il controllo: la vettura è andata a sbattere contro un guard rail e si è ribaltata. Per lui non c’è stato nulla da fare. Ferite le tre ragazze che si trovavano sull’auto. I ragazzi avevano trascorso una serata indella quale avevano postato unsui social: nel filmato si vedono i giovani ridere e ballare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

