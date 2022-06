Platini difende Blatter: “Ci hanno fatto passare per ladri, truffatori e imbroglioni” (Di venerdì 10 giugno 2022) Michel Platini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante il processo che vede coinvolto lui e l'ex presidente della FIFA, Blatter.La procura svizzera accusa Blatter e Platini di frode, in... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 10 giugno 2022) Michelha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante il processo che vede coinvolto lui e l'ex presidente della FIFA,.La procura svizzera accusadi frode, in...

Michel Platini "valeva il suo milione" di franchi svizzeri all'anno, ha assicurato l'ex presidente della FIFA Sepp Blatter, aggiungendo di "non capire" perché sia chiamato a difendersi in Svizzera dal ... Gli ex presidenti di Fifa e Uefa sono comparsi davanti alla Corte per il primo giorno di un processo che si protrarrà fino al 22 giugno. «Ho la coscienza pulita» ha detto ai giornalisti l'ex numero 1 ...