Mondiali Qatar 2022 | presto la decisione della Fifa sul fuorigioco semi-automatico

La Fifa deciderà nelle prossime settimana deciderà se la tecnologia semi-automatizzata sarà utilizzata per aiutare le decisioni sul fuorigioco ai Mondiali in Qatar. Lunedì l'Ifab sarà informato sui test che utilizzano la tecnologia durante l'assemblea generale di Doha, ma non è necessaria la loro specifica approvazione, poiché ciò è già contenuto nelle norme esistenti sulle prove video. La tecnologia del fuorigioco è stata testata nella recente Coppa d'Arabia e la Coppa del Mondo utilizzando diverse telecamere speciali che calibrano la posizione dei giocatori in campo, questo viene poi visualizzato da un assistente responsabile delle decisioni di fuorigioco che può quindi informare l'arbitro di gara sul campo in tempo reale.

