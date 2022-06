LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: si comincia (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Giro DEL Delfinato 2022 11.40 Provano subito ad allungare uomini della B&B Hotels – KTM. 11.37 Sono 146 i corridori ancora in gara. 11.35 Inizia la sesta tappa del Giro del Delfinato 2022! 11.30 La partenza ufficiale è prevista per le 11:35. 11.27 I corridori hanno iniziato i 10 km di trasferimento prima del via ufficiale. Segnaliamo che non è partito Juan Ayuso (UAE Team Emirates) a causa di problemi intestinali e febbre. 11.25 Nella frazione odierna si partirà da Rives e si arriverà sul traguardo di Gap dopo 196,5 km. Il percorso presenta 4 GPM (uno di quarta, uno di terza e due di seconda categoria), l’ultimo dei quali è il Col de Cabre (9,1 km al 4,6%) che verrà ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDEL11.40 Provano subito ad allungare uomini della B&B Hotels – KTM. 11.37 Sono 146 i corridori ancora in gara. 11.35 Inizia la sestadeldel! 11.30 La partenza ufficiale è prevista per le 11:35. 11.27 I corridori hanno iniziato i 10 km di trasferimento prima del via ufficiale. Segnaliamo che non è partito Juan Ayuso (UAE Team Emirates) a causa di problemi intestinali e febbre. 11.25 Nella frazione odierna si partirà da Rives e si arriverà sul traguardo di Gap dopo 196,5 km. Il percorso presenta 4 GPM (uno di quarta, uno di terza e due di seconda categoria), l’ultimo dei quali è il Col de Cabre (9,1 km al 4,6%) che verrà ...

