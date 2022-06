Lista proscrizione, documento desecretato dai Servizi. Gabrielli: “Non indaghiamo sulle opinioni, fari puntati sulle fake news”. Diffusione? “Non resterà impunita” (Di venerdì 10 giugno 2022) “Le opinioni sono rispettate sempre, cosa diversa sono le fake news e la loro orchestrazione che, qualora accertata, potrebbe essere oggetto di un’attività di altro tipo”. Franco Gabrielli compare in conferenza stampa da remoto perché ha scoperto di avere il Covid. Nonostante la positività, però, il sottosegretario a palazzo Chigi con delega alla sicurezza della Repubblica ha dovuto comunque rispondere alle domande dei giornalisti per provare a spegnere le polemiche nate dalla pubblicazione sul Corriere della Sera di una Lista di presunti “putiniani” che sarebbero stati oggetto di un report dei Servizi commissionato dal Copasir. Mercoledì il presidente dell’organo parlamentare, Adolfo Urso, aveva precisato che a realizzare il documento era stato “un tavolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) “Lesono rispettate sempre, cosa diversa sono lee la loro orchestrazione che, qualora accertata, potrebbe essere oggetto di un’attività di altro tipo”. Francocompare in conferenza stampa da remoto perché ha scoperto di avere il Covid. Nonostante la positività, però, il sottosegretario a palazzo Chigi con delega alla sicurezza della Repubblica ha dovuto comunque rispondere alle domande dei giornalisti per provare a spegnere le polemiche nate dalla pubblicazione sul Corriere della Sera di unadi presunti “putiniani” che sarebbero stati oggetto di un report deicommissionato dal Copasir. Mercoledì il presidente dell’organo parlamentare, Adolfo Urso, aveva precisato che a realizzare ilera stato “un tavolo ...

