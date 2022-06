L’incontro a distanza tra Mattarella e Cristoforetti: «Lo Spazio resti immune dalla guerra» – Il video (Di venerdì 10 giugno 2022) «Benvenuto a bordo». Così l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti ha salutato dalla Stazione Spaziale Internazionale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I due hanno avuto un colloquio in cui il capo dello Stato si è detto speranzoso che «in questo periodo di grandi tensioni internazionali sulla Terra, di preoccupazioni e di allarme molto alto, la scienza nello Spazio continui a essere immune alla guerra e alle contrapposizioni e alle competizioni tra grandi potenze». Cristoforetti – che ha parlato con alle spalle la bandiera tricolore consegnata proprio da Mattarella – si trova sull’Iss per condurre, nell’ambito della missione Minerva, diversi esperimenti per conto dell’Esa, l’Agenzia Spaziale Europea e dell’Asi, l’Agenzia Spaziale ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 giugno 2022) «Benvenuto a bordo». Così l’astronauta italiana Samanthaha salutatoStazione Spaziale Internazionale il Presidente della Repubblica Sergio. I due hanno avuto un colloquio in cui il capo dello Stato si è detto speranzoso che «in questo periodo di grandi tensioni internazionali sulla Terra, di preoccupazioni e di allarme molto alto, la scienza nellocontinui a essereallae alle contrapposizioni e alle competizioni tra grandi potenze».– che ha parlato con alle spalle la bandiera tricolore consegnata proprio da– si trova sull’Iss per condurre, nell’ambito della missione Minerva, diversi esperimenti per conto dell’Esa, l’Agenzia Spaziale Europea e dell’Asi, l’Agenzia Spaziale ...

