Pubblicità

Lopinionista : Lazio, online il bando dedicato a librerie e piccole case editrici - antonellaraldi : La platea degli psicopatici anonimi si allarga ... - TeeioIoete : SCHIFO TUTTO ITALIANO Sentenza Tar del Lazio: mascherine obbligatorie a scuola fino al 31 agosto - lextraweb : Salute, cresce la domanda di terapia: nel Lazio premiati i migliori psicologi online - - GiannettiMarco : RT @lindipende: ?? Le mascherine restano obbligatorie per gli studenti fino al prossimo 31 agosto: è quanto ha stabilito il Tar del Lazio c… -

I saldi si effettuano anche. Quando iniziano i saldi 2022 Si parte quasi in tutte le ...luglio - 31 agosto Emilia Romagna 2 luglio 31 agosto Friuli Venezia Giulia 2 luglio " 30 settembre...Con la Sardegna, i contagi risalgono anche nelle province autonome di Trento e Bolzano e poi in Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna,, Lombardia, Liguria, Marche, Piemonte, Sicilia,...VITERBO – “La Regione Lazio e Trenitalia Long Hall hanno raggiunto l’accordo per proseguire il servizio AV di Orte, assicurando dunque ai cittadini la sua continuità. In attesa della ...Nel Lazio su 3.911 tamponi molecolari e 16.949 tamponi antigenici, per un totale di 20.860 tamponi, si registrano 2.795 nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI ...