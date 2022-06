Lazio | Lotito attacca i tifosi biancocelesti | il confronto con quelli della Roma!

(Di venerdì 10 giugno 2022) Nel corso di un intervento elettorale a Viterbo, il presidente, Claudio, ha anche parlato del rapporto con i propri, dopo le polemiche legate ai prezzi dei biglietti delle ultime giornate del campionato, nelle gare casalinghe dei. Queste le sue parole: “Io non sono abituato a vendere sogni, bensì realtà. Ihanno ragione dal punto di vista professionale a dire che la squadra sia un loro patrimonio. Ma dal punto di vistagestione non è così. Quando porti i fatti, la gente non torna sui suoi passi, ma vuole sempre di più“.In seguito il patron si è soffermato sul rapporto tra i suoi...

