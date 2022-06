Juve, Allegri trema: in tre su De Ligt (Di venerdì 10 giugno 2022) Il Corriere dello sport scrive in pagina sottotitolo: Juve, Allegri trema: de Ligt sotto assedio. Chelsea, Liverpool e Manchester United sul... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 giugno 2022) Il Corriere dello sport scrive in pagina sottotitolo:: desotto assedio. Chelsea, Liverpool e Manchester United sul...

Advertising

Gazzetta_it : Perché Allegri preferisce Di Maria a Berardi #Juve #calciomercato - Juv3girl38 : RT @bmigliucci: Dopo avergli fatto una ottima pubblicità: “ Dybala deve ritrovare se stesso “ ( Allegri ) e “ non abbiamo fatto alcuna offe… - Cucciolina96251 : RT @NonSoloJuve: ??”Notizia di oggi: la Juventus vuole Berardi. Oggi è una prima scelta. È la mossa di oggi della Juve. Ma non l’unica: Mora… - TUTTOJUVE_COM : L'IMBOSCATA - Qulla voce su Koulibaly e l'appeal (smarrito) della Signora. Pogba, un segnale. I rebus di Cherubini… - _giulsz : RT @mari_ciccarelli: @norainoflowerr Lo stesso Alvaro che a Gennaio scappava al Barcellona e che non ci è andato solo perché l'ha fermato A… -