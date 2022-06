Guerra in Ucraina: il punto dell'intelligence di Kiev e la questione armi (Di venerdì 10 giugno 2022) L'Ucraina ha necessità di armi e non mancano le difficoltà. O almeno questo è quello che emerge dall'intervista esclusiva al The Guardian del vice capo dell'intelligence di Kiev Vadym Skibitsky. Guerra in Ucraina: la differenza di munizioni Il conflitto secondo il funzionario ucraino è diventato «una Guerra di artiglieria». E c'è un dato fornito che offre un quadro delle forze in campo. «L'Ucraina - ha spiegato - ha un pezzo di artiglieria ogni 10 o 15 dei russi». E c'è anche un passaggio sulle forniture: «I nostri partner occidentali ci hanno dato circa il 10% di quanto hanno». La stima è che Kiev utilizzi tra i 5000 ed i 6000 colpi di artiglieria al giorno. «Abbiamo - ha ammesso - esaurito quasi ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 10 giugno 2022) L'ha necessità die non mancano le difficoltà. O almeno questo è quello che emerge dall'intervista esclusiva al The Guardian del vice capodiVadym Skibitsky.in: la differenza di munizioni Il conflitto secondo il funzionario ucraino è diventato «unadi artiglieria». E c'è un dato fornito che offre un quadroe forze in campo. «L'- ha spiegato - ha un pezzo di artiglieria ogni 10 o 15 dei russi». E c'è anche un passaggio sulle forniture: «I nostri partner occidentali ci hanno dato circa il 10% di quanto hanno». La stima è cheutilizzi tra i 5000 ed i 6000 colpi di artiglieria al giorno. «Abbiamo - ha ammesso - esaurito quasi ...

