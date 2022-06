È ora di mettere da parte il basilico per l’inverno! Ecco come!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 10 giugno 2022) L’estate è alle porte: è ora didailper l’inverno. Vi sembra un po’ prematuro? Niente affatto: siamo nel periodo di maggior espansione per questa pianta aromatica. Le sue foglioline odorose sprigionano un profumo rotondo e avvolgente. Ogni giorno trionfano sulle nostre tavole per regalare un aroma intenso alle ricette. Perché non approfittare del suo potenziale e conservarne tutto il sapore in maniera da poterlo apprezzare anche quando il freddo tornerà a farsi sentire. Siate previdenti, non ve ne pentirete. Con i nostri consigli, con i metodi giusti, godrete delle sue virtù olfattive e gustative per tutto l’anno. Iniziate a staccare le foglie dalle più alte alla più basse per non procurare sofferenza all’arbusto. Sciacquatele con cura e asciugatele. Fatto? Ora mettetevi al lavoro, potete scegliere se ...