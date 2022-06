Cordoglio in casa Fiorentina: ci ha lasciato Giuseppe Brizi (Di venerdì 10 giugno 2022) Ci lascia un grande gentiluomo: Giuseppe Brizi Nella giornata di ieri è venuto a mancare Giuseppe Brizi. L’ex giocatore aveva compiuto 80 anni lo scorso marzo ma da settimane era ricoverato in terapia intensiva a causa di una polmonite. Lui è stato uno degli eroi che ha portato a vincere la Fiorentina il secondo scudetto. Proprio la società viola ha scritto, sul suo sito, parole di Cordoglio per la sua scomparsa. Ha anche aggiunto un video che descrive le caratteristiche tecniche del giocatore. E’ stato in testa alla classifica della Top 11 categoria stopper della squadra gigliata. E’ stato un calciatore indimenticabile che ha fatto parte sia della squadra di Pesaola e poi è diventato perno fondamentale di quella di Liedholm Ha iniziato la carriera da mediano, poi trasformato stopper e ... Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 10 giugno 2022) Ci lascia un grande gentiluomo:Nella giornata di ieri è venuto a mancare. L’ex giocatore aveva compiuto 80 anni lo scorso marzo ma da settimane era ricoverato in terapia intensiva a causa di una polmonite. Lui è stato uno degli eroi che ha portato a vincere lail secondo scudetto. Proprio la società viola ha scritto, sul suo sito, parole diper la sua scomparsa. Ha anche aggiunto un video che descrive le caratteristiche tecniche del giocatore. E’ stato in testa alla classifica della Top 11 categoria stopper della squadra gigliata. E’ stato un calciatore indimenticabile che ha fatto parte sia della squadra di Pesaola e poi è diventato perno fondamentale di quella di Liedholm Ha iniziato la carriera da mediano, poi trasformato stopper e ...

