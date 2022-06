Civitavecchia | niente acqua per l’intera giornata di lunedì | ecco dove e perché

(Di venerdì 10 giugno 2022)nei rubinetti di molte abitazioni e negozi aperdi13 giugno. A comunicarlo è direttamente Acea Ato 2. L’azienda fa sapere che l’interruzione del servizio è dovuta a necessari interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficienza del servizio. Per questo, comunica Acea, si rende necessario sospendere il flusso idrico in alcune strade del Comune di. Di conseguenza dalle ore 08:00 alle ore 22:00 di lunedi? 13 giugno si verificheranno abbassamenti di pressione e/o mancanze d’nelle seguenti strade: Piazza Calamatta Corso Centocelle Viale Guido Baccelli Via Rodolfo Morandi Viale Giacomo Matteotti Via Martiri delle Fosse Ardeatine Via Achille Montanucci Via Carlo ...

