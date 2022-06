Calciomercato Napoli, la decisione sul futuro di Fabian Ruiz! (Di venerdì 10 giugno 2022) C’è molta preoccupazione in casa Napoli, dopo che un altro giocatore ha rifiutato la proposta di rinnovo: si tratta di Fabian Ruiz. L’offerta, formulata al termine degli incontri tra De Laurentis e il giocatore, e con la presenza anche del suo agente Miguel Alfaro Garcia, si basava sul prolungamento del contratto di un anno, dal 2023 al 2024, con una clausola prevista di 30 milioni. Tale offerta è stata declinata dallo spagnolo. A riportarlo è il Corriere dello Sport. Fabin Ruiz Napoli Rinnovo La situazione legata a Fabian Ruiz, è simile a quella di altri suoi compagni o ex compagni come: Insigne, Ospina, Mertens Ghoulam e Malcuit. Infatti se il centrocampista spagnolo non dovesse rinnovare, inizierebbe la stagione in scadenza di contratto, e con il rischio di perderlo tra un anno, a parametro zero, così come ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 10 giugno 2022) C’è molta preoccupazione in casa, dopo che un altro giocatore ha rifiutato la proposta di rinnovo: si tratta diRuiz. L’offerta, formulata al termine degli incontri tra De Laurentis e il giocatore, e con la presenza anche del suo agente Miguel Alfaro Garcia, si basava sul prolungamento del contratto di un anno, dal 2023 al 2024, con una clausola prevista di 30 milioni. Tale offerta è stata declinata dallo spagnolo. A riportarlo è il Corriere dello Sport. Fabin RuizRinnovo La situazione legata aRuiz, è simile a quella di altri suoi compagni o ex compagni come: Insigne, Ospina, Mertens Ghoulam e Malcuit. Infatti se il centrocampista spagnolo non dovesse rinnovare, inizierebbe la stagione in scadenza di contratto, e con il rischio di perderlo tra un anno, a parametro zero, così come ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, #Kim del @Fenerbahce è il primo obiettivo in caso di addio di #Koulibaly - cmdotcom : #Deulofeu ha scelto il #Napoli : trattativa con l’ #Udinese vicina alla chiusura - sovranitapopol : RT @FrancescoRoma78: #Koulibaly ha fatto sapere alla #Juventus che non accetterà nessun tipo di proposta ora o il prossimo anno. La Juve gl… - STnews365 : Napoli-Fabian Ruiz, rinnovo lontano: i dettagli. Il centrocampista spagnolo, con contratto in scadenza nel 2023, no… - Luxgraph : Juve, Kostic re degli assist: numeri da urlo! -