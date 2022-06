Calciomercato Juventus, Di Maria fa impazzire i tifosi: il gesto a sorpresa (Di venerdì 10 giugno 2022) Angel Di Maria è un obiettivo di mercato conteso da Juventus e Barcellona. Una foto postata su Twitter ha però fatto sognare i tifosi. L’avventura di Angel Di Maria al PSG si è conclusa. L’ala argentina a fine giugno lascerà il club francese dopo dopo 295 presenze, 93 gol e ben 119 assist. Numeri importanti, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 10 giugno 2022) Angel Diè un obiettivo di mercato conteso dae Barcellona. Una foto postata su Twitter ha però fatto sognare i. L’avventura di Angel Dial PSG si è conclusa. L’ala argentina a fine giugno lascerà il club francese dopo dopo 295 presenze, 93 gol e ben 119 assist. Numeri importanti, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

