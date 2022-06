Vitamina D: ti aiuta questo pesce che non pensi (Di giovedì 9 giugno 2022) Vitamina D, ti aiuta questo pesce che non pensi: ecco a cosa serve questa Vitamina e dove può essere contenuta negli alimenti. La Vitamina D, essendo liposolubile, viene contenuta nel fegato e rilasciata ogni qualvolta che il nostro organismo ne ha bisogno; nella gran parte della sua quantità, questa Vitamina è sintetizzata dal nostro corpo grazie all’assorbimento dei raggi del sole. questo pesce può aiutarci per la Vitamina D (foto: Pixabay).In ogni caso, per via di poca esposizione alla luce solare o per altri problemi, possiamo avere una carenza di questa Vitamina; questo pesce può dunque davvero tornarci ... Leggi su formatonews (Di giovedì 9 giugno 2022)D, tiche non: ecco a cosa serve questae dove può essere contenuta negli alimenti. LaD, essendo liposolubile, viene contenuta nel fegato e rilasciata ogni qualvolta che il nostro organismo ne ha bisogno; nella gran parte della sua quantità, questaè sintetizzata dal nostro corpo grazie all’assorbimento dei raggi del sole.puòrci per laD (foto: Pixabay).In ogni caso, per via di poca esposizione alla luce solare o per altri problemi, possiamo avere una carenza di questapuò dunque davvero tornarci ...

Advertising

infoitsalute : Vitamina D: il tuo naso ti aiuta se hai una carenza - salutesport_BS : ?? I CIBI DELLA SALUTE Ananas: è un frutto ricco di vitamine, sali minerali, fibra, aiuta il sistema immunitario, è… - IsMadeInItaly_T : Arkorelax Cannabis Sativa aiuta naturalmente a restare sereni durante i periodi stressanti, grazie all’associazione… - Luca10101973 : @LauraLuthien86 Carne, spinaci e vitamina C e torna tutto a posto, mi è capitato anni fa, in due mesi tutto ok è ba… - Jessica05355641 : Ti senti spossata?? Soffri di capogiro ?? Vorresti più energia per affrontare il caldo?? Che ti aiuta anche a drena… -