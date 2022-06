Valencia | Gattuso | “Un orgoglio essere qui A Napoli e al Milan è stato facile”

Advertising

TuttoMercatoWeb : ?? #Gattuso appena atterrato a #Valencia: 'Sono molto felice' - Corriere : Gattuso e le accuse sui social: «La mia è una famiglia di emigranti, come potrei essere razzista?» - DiMarzio : .@valenciacf, c'è la firma di #Gattuso - yeinodeligt_11 : Como que a spursito le gusta dirigir al Valencia (Bordalás y Gattuso) jsjsjsjssjsjjs - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: #Valencia, #Gattuso si presenta: 'Il livello è quello di #Milan e #Napoli, serve pedalare. #Mendes? Mai preso da lui' https:/… -

Commenta per primoriparte dalla Liga. L'ex allenatore del Napoli è ufficialmente il nuovo tecnico del. Dopo un anno di stop, 'Ringhio' è pronto per rilanciarsi e inizia a guardarsi attorno per ...Commenta per primo Il nuovo allenatore delGennarosi è presentato alla stampa: ecco le dichiarazioni più significative. 'E' un orgoglio e un onore allenatore questa squadra ed essere in questo club. Grazie al presidente Peter ..."Il Valencia Cf ha raggiunto un accordo con Gennaro Gattuso, che diventerà l'allenatore della prima squadra del Valencia Cf per le prossime due stagioni fino al 30 giugno 2024", rende noto il club.Gattuso, prime parole da tecnico del Valencia. L'ex allenatore di Milan e Napoli ha firmato un contratto fino al 2024 con uno stipendio di 3 milioni netti più bonus a stagione e nel giorno della sua ...