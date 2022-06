Ultime Notizie – Sparatorie Usa, Camera approva misure controllo armi (Di giovedì 9 giugno 2022) La Camera dei rappresentanti Usa ha approvato un pacchetto di severe misure sul controllo delle armi, che contengono l’aumento dell’età minima per l’acquisto di armi d’assalto a 21 anni e il divieto dei caricatori con alta capacità di munizioni. Le misure sono state approvate con il voto di tutti i democratici, tranne due, e solo cinque repubblicani. La votazione è avvenuta poche ore dopo che in una commissione della Camera vi sono state le drammatiche testimonianze di un piccolo sopravvissuto e di alcuni familiari di bambini massacrati il 24 maggio scorso nella scuola elementare di Uvalde, in Texas. “Da qualche parte c’e’ una mamma che ascolta le nostre testimonianze pensando, non posso neanche immaginare questo dolore’, non ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) Ladei rappresentanti Usa hato un pacchetto di severesuldelle, che contengono l’aumento dell’età minima per l’acquisto did’assalto a 21 anni e il divieto dei caricatori con alta capacità di munizioni. Lesono statete con il voto di tutti i democratici, tranne due, e solo cinque repubblicani. La votazione è avvenuta poche ore dopo che in una commissione dellavi sono state le drammatiche testimonianze di un piccolo sopravvissuto e di alcuni familiari di bambini massacrati il 24 maggio scorso nella scuola elementare di Uvalde, in Texas. “Da qualche parte c’e’ una mamma che ascolta le nostre testimonianze pensando, non posso neanche immaginare questo dolore’, non ...

Advertising

sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - Agenzia_Ansa : Sono 22.361 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - TuttoSuRoma : #Roma, attraversano la strada per tornare a casa per cena: investiti due fratellini - ilFattoMolfetta : CON FOTOGRAFIAMO LA BELLEZZA TERMINA IL PROGETTO DI PREVENZIONE SUI DISTURBI ALIMENTARI -