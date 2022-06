Ultime Notizie – brand di moda etici e fatti in Italia (Di giovedì 9 giugno 2022) Hanno tutti meno di 30 anni e vantano già curriculum internazionali Giovanni Friggi, Lorenzo Colucci, Carolina Du Chene e Vittorio Tatangelo, co fondatori della piattaforma Ad Hoc Atelier, marketplace online che ospita al suo interno solo brand etici, made in Italy e trasparenti. La start up, nata nel 2020 durante il primo lockdown, promuove prodotti di alta qualità fatti a mano da piccoli artigiani locali. La missione è puramente locale: andare a scovare i brand indipendenti Italiani, per farli conoscere a tutto il mondo. “Selezioniamo e aggreghiamo i migliori artigiani e brand indipendenti made in Italy – spiega all’Adnkronos Giovanni Friggi, uno dei fondatori di Ad Hoc Atelier -. A oggi, sul nostro marketplace ci sono più di 100 artigiani che vendono le proprie creazioni in 16 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) Hanno tutti meno di 30 anni e vantano già curriculum internazionali Giovanni Friggi, Lorenzo Colucci, Carolina Du Chene e Vittorio Tatangelo, co fondatori della piattaforma Ad Hoc Atelier, marketplace online che ospita al suo interno solo, made in Italy e trasparenti. La start up, nata nel 2020 durante il primo lockdown, promuove prodotti di alta qualitàa mano da piccoli artigiani locali. La missione è puramente locale: andare a scovare iindipendentini, per farli conoscere a tutto il mondo. “Selezioniamo e aggreghiamo i migliori artigiani eindipendenti made in Italy – spiega all’Adnkronos Giovanni Friggi, uno dei fondatori di Ad Hoc Atelier -. A oggi, sul nostro marketplace ci sono più di 100 artigiani che vendono le proprie creazioni in 16 ...

