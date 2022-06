Torino: non solo l'Inter, anche l'Atalanta punta Singo (Di giovedì 9 giugno 2022) Wilfried Singo è uno dei giocatori più promettenti del Torino, non è un caso che sulle sue tracce ci siano diverse società.... Leggi su calciomercato (Di giovedì 9 giugno 2022) Wilfriedè uno dei giocatori più promettenti del, non è un caso che sulle sue tracce ci siano diverse società....

Advertising

romeoagresti : Proseguono i contatti tra #Juve e #Atleti per #Morata: i Colchoneros, al momento, non aprono a eventuali contropart… - GiovaAlbanese : Il dialogo tra la #Juventus e #DiMaria va avanti. Come quello con l'#AtleticoMadrid per trattenere #Morata a Torino… - poliziadistato : Joy e Brando sono i nostri colleghi a 4 zampe di Torino che, senza la dose di coccole quotidiana, non ci pensano pr… - NicoloAiazzone : RT @CorriereGranata: Non sono da escludere inserimenti da parte di squadre estere: sull’attaccante infatti c’è l’interesse anche di #Marsig… - NicoloAiazzone : RT @CorriereGranata: ?? Incontro #Torino-#Cagliari per #JoaoPedro: le parti oggi non sono arrivate ad alcun accordo, c’è distanza tra doman… -

Torino: non solo l'Inter, anche l'Atalanta punta Singo Commenta per primo Wilfried Singo è uno dei giocatori più promettenti del Torino , non è un caso che sulle sue tracce ci siano diverse società. L' Inter , così come il Tottenham , da tempo ha posato i propri occhi sul terzino destro ivoriano ma nelle ultime ore anche l'... Juve, cosa succede tra Pellegrini e Alex Sandro: già scelto il sacrificato ...Al momento quindi nei piani bianconeri non c'è un addio di Pellegrini, ma i dirigenti sono al lavoro per cercare una sistemazione al brasiliano individuato come indiziato principale a lasciare Torino. Torino, Belotti a cena con Marrone. Futuro al Monza “Non è vero” Toro News La testimonianza di Maria Falcone a trent'anni dalla morte del giudice al Salone Del Libro di Torino L'eredità di un giudice (Mondadori), scritto con Lara Sirignano, a 30 anni dalla strage di Capaci. Lo ha presentato al Salone del Libro ai ragazzi dell'Arena Bookstock, insieme al direttore de La Stam ... Torino, all-in su Joao Pedro: la valutazione del Cagliari Joao Pedro in B è un lusso che il Cagliari non si può permettere. Inevitabile, così, intavolare subito una trattativa per trovare una sistemazione all'attaccante classe '92, in scadenza nel 2023. Il ... Commenta per primo Wilfried Singo è uno dei giocatori più promettenti delè un caso che sulle sue tracce ci siano diverse società. L' Inter , così come il Tottenham , da tempo ha posato i propri occhi sul terzino destro ivoriano ma nelle ultime ore anche l'......Al momento quindi nei piani bianconeric'è un addio di Pellegrini, ma i dirigenti sono al lavoro per cercare una sistemazione al brasiliano individuato come indiziato principale a lasciareL'eredità di un giudice (Mondadori), scritto con Lara Sirignano, a 30 anni dalla strage di Capaci. Lo ha presentato al Salone del Libro ai ragazzi dell'Arena Bookstock, insieme al direttore de La Stam ...Joao Pedro in B è un lusso che il Cagliari non si può permettere. Inevitabile, così, intavolare subito una trattativa per trovare una sistemazione all'attaccante classe '92, in scadenza nel 2023. Il ...