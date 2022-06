Spread alle stelle: i mercati mettono alla prova la Bce sullo «scudo» (Di giovedì 9 giugno 2022) Le incertezze di Lagarde sul meccanismo anti frammentazione non convincono gli investitori. Il differenziale BTp-Bund vola a 230 e gli analisti temono ulteriori rialzi prima di un intervento che (per ora) resta nelle sole intenzioni. Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 9 giugno 2022) Le incertezze di Lagarde sul meccanismo anti frammentazione non convincono gli investitori. Il differenziale BTp-Bund vola a 230 e gli analisti temono ulteriori rialzi prima di un intervento che (per ora) resta nelle sole intenzioni.

