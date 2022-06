Spartak Mosca, UFFICIALE Vanoli non sarà più l’allenatore (Di giovedì 9 giugno 2022) Lo Spartak Mosca con un comunicato UFFICIALE sul proprio sito ha reso noto che Paolo Vanoli non sarà più l’allenatore per la prossima stagione Lo Spartak Mosca con un comunicato UFFICIALE sul proprio sito ha reso noto che Paolo Vanoli non sarà più l’allenatore per la prossima stagione. Il tecnico lascia il club dopo aver vinto in sei mesi una Coppa di Russia battendo 2-1 la Dinamo Mosca. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Locon un comunicatosul proprio sito ha reso noto che Paolononpiùper la prossima stagione Locon un comunicatosul proprio sito ha reso noto che Paolononpiùper la prossima stagione. Il tecnico lascia il club dopo aver vinto in sei mesi una Coppa di Russia battendo 2-1 la Dinamo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

