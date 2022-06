Principe William ‘strillone’ per beneficenza a Londra (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Pettorina e cappellino rosso con il logo del giornale, il Principe William si è improvvisato “strillone” per beneficenza, vendendo in strada a Londra copie di “Big Issue”, una pubblicazione a scopo benefico che sostiene disoccupati e senza tetto. Il Duca di Cambridge è inizialmente passato inosservato, ma un uomo lo ha individuato da lontano come una possibile celebrità e gli ha scattato una foto. Il futuro re gli si è allora avvicinato, chiedendogli se volesse comprare una copia di Big Issue. L’uomo si è schermito dicendo di non avere monete, ma il Principe ha subito estratto una macchinetta per i pagamenti elettronici. A raccontare la scenetta sui social, diffondendo la foto di William in divisa da venditore, è stato il poliziotto in pensione Matthew Gardner, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Pettorina e cappellino rosso con il logo del giornale, ilsi è improvvisato “strillone” per, vendendo in strada acopie di “Big Issue”, una pubblicazione a scopo benefico che sostiene disoccupati e senza tetto. Il Duca di Cambridge è inizialmente passato inosservato, ma un uomo lo ha individuato da lontano come una possibile celebrità e gli ha scattato una foto. Il futuro re gli si è allora avvicinato, chiedendogli se volesse comprare una copia di Big Issue. L’uomo si è schermito dicendo di non avere monete, ma ilha subito estratto una macchinetta per i pagamenti elettronici. A raccontare la scenetta sui social, diffondendo la foto diin divisa da venditore, è stato il poliziotto in pensione Matthew Gardner, ...

