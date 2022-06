Pagamenti, obbligo del POS: cosa cambia dal 1° luglio? (Di giovedì 9 giugno 2022) Nuove regole sui Pagamenti elettronici: la data da segnare in rosso sul calendario è quella del 30 giugno, entro la quale imprese, commercianti e studi professionali dovranno dotarsi del Pos e accettare Pagamenti con moneta elettronica (carta di credito e di debito). obbligo Pos, cosa cambia dal 30 giugno Ad introdurre la novità , il nuovo decreto legge di attuazione del PNRR approvato il 13 aprile scorso, attraverso il governo ha anticipato l’entrata in vigore delle sanzioni (1 luglio 2022 anzichè 1 gennaio 2023) per gli esercenti che si rifiuteranno di accettare i Pagamenti elettronici. Nel dettaglio, la norma prevede una sanzione di 30 euro più il 4% del valore delle transazione. Non riguarda soltanto i commercianti, ma tutti coloro che offrono prodotti e ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 9 giugno 2022) Nuove regole suielettronici: la data da segnare in rosso sul calendario è quella del 30 giugno, entro la quale imprese, commercianti e studi professionali dovranno dotarsi del Pos e accettarecon moneta elettronica (carta di credito e di debito).Pos,dal 30 giugno Ad introdurre la novità , il nuovo decreto legge di attuazione del PNRR approvato il 13 aprile scorso, attraverso il governo ha anticipato l’entrata in vigore delle sanzioni (12022 anzichè 1 gennaio 2023) per gli esercenti che si rifiuteranno di accettare ielettronici. Nel dettaglio, la norma prevede una sanzione di 30 euro più il 4% del valore delle transazione. Non riguarda soltanto i commercianti, ma tutti coloro che offrono prodotti e ...

