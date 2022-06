Nuvole all’orizzonte, con brevi e probabili piogge (Di giovedì 9 giugno 2022) Secondo le previsioni del Centro Meteorologico Lombardo, a cura di Tommaso Grieco, dopo l’ingresso di più fresche correnti nord-occidentali, l’alta pressione torna ad invadere il nostro territorio, ponendo le basi per una fase maggiormente stabile ed assolata. Un graduale contributo sub-tropicale arrecherà un certo rialzo termico, maggiormente evidente durante il fine settimana. Giovedì 9 giugno Tempo Previsto: Cielo da poco nuvoloso ad irregolarmente nuvoloso. Formazioni di nuvolosità cumuliforme durante le ore pomeridiane lungo i rilievi Alpini, associate a locali precipitazioni anche a carattere di brevi rovesci, probabili su Valtellina e Orobie in estensione su Gardesano, Mantovano e Cremonese. Temperature: minime stazionarie e comprese tra 16°/19°C; massime in aumento e comprese tra 27°/29°C. Venti: deboli nord-occidentali, con possibili rinforzi. Leggi su bergamonews (Di giovedì 9 giugno 2022) Secondo le previsioni del Centro Meteorologico Lombardo, a cura di Tommaso Grieco, dopo l’ingresso di più fresche correnti nord-occidentali, l’alta pressione torna ad invadere il nostro territorio, ponendo le basi per una fase maggiormente stabile ed assolata. Un graduale contributo sub-tropicale arrecherà un certo rialzo termico, maggiormente evidente durante il fine settimana. Giovedì 9 giugno Tempo Previsto: Cielo da poco nuvoloso ad irregolarmente nuvoloso. Formazioni di nuvolosità cumuliforme durante le ore pomeridiane lungo i rilievi Alpini, associate a locali precipitazioni anche a carattere dirovesci,su Valtellina e Orobie in estensione su Gardesano, Mantovano e Cremonese. Temperature: minime stazionarie e comprese tra 16°/19°C; massime in aumento e comprese tra 27°/29°C. Venti: deboli nord-occidentali, con possibili rinforzi.

