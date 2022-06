Mercato Milan – Sanches molto vicino. Botman, si attendono sviluppi (Di giovedì 9 giugno 2022) Si infiamma il Mercato rossonero: Sanches è vicino, mentre Botman, così come Zaniolo e De Ketelaere, potrebbero vestire la maglia del Milan Leggi su pianetamilan (Di giovedì 9 giugno 2022) Si infiamma ilrossonero:, mentre, così come Zaniolo e De Ketelaere, potrebbero vestire la maglia del

Advertising

tvdellosport : ?? IL MILAN FA SUL SERIO PER ZANIOLO Come riportato in esclusiva da Alfredo Pedullà, il mercato del Milan entra nel… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, PRIMI CONTATTI CON GLI AGENTI DI RASPADORI Al momento nessuna offerta al Sassuolo… - Gazzetta_it : Milan, il piano da 100 milioni per tornare grande anche in Champions - sportli26181512 : #Milan e Renato Sanches, l’accordo è fatto: presto sbarcherà a Milano: Nelle scorse ore è stata raggiunta l’intesa… - lccatt : RT @Eros70183028: Mercato Milan mai aperto -