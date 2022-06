Marco Maccarini, i suoi naufraghi preferiti: “Ecco chi vincerà L’Isola” (Di giovedì 9 giugno 2022) L’avventura di Marco Maccarini a L’Isola dei Famosi è durata poco. Purtroppo il naufrago ha litigato con i preferiti del pubblico e non è stato risparmiato al televoto. Questo è un vero peccato perché Marco aveva molto potenziale. Tornato in Italia l’ex vj di MTV ha confessato chi secondo lui vincerà il programma. “Per me è stata una sfida. La rifarei, ma in modo diverso senza dubbio. Così diciamo con questi attacchi non proprio. Però sì la rifarei come esperienza. Certo sono entrato per ultimo e sono stato un po’ penalizzato. Chi vincerà L’Isola dei Famosi quest’anno? Devo dire che Edoardo Tavassi ha dimostrato di avere una grande personalità. Lui è un ragazzo intelligente capace di andare avanti senza fare troppi sotterfugi. Invece altri ne fanno ... Leggi su biccy (Di giovedì 9 giugno 2022) L’avventura didei Famosi è durata poco. Purtroppo il naufrago ha litigato con idel pubblico e non è stato risparmiato al televoto. Questo è un vero peccato perchéaveva molto potenziale. Tornato in Italia l’ex vj di MTV ha confessato chi secondo luiil programma. “Per me è stata una sfida. La rifarei, ma in modo diverso senza dubbio. Così diciamo con questi attacchi non proprio. Però sì la rifarei come esperienza. Certo sono entrato per ultimo e sono stato un po’ penalizzato. Chidei Famosi quest’anno? Devo dire che Edoardo Tavassi ha dimostrato di avere una grande personalità. Lui è un ragazzo intelligente capace di andare avanti senza fare troppi sotterfugi. Invece altri ne fanno ...

