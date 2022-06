Lazio, Pedullà: “Nel mirino un centrocampista del Verona” (Di giovedì 9 giugno 2022) Lazio PEDULLA Verona – Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sull’interesse della Lazio per Ivan Ilic del Verona. Ecco quanto affermato. “Ivan Ilic è un nome (non più nuovo) che abbiamo accostato alla Lazio a sorpresa lo scorso 27 maggio. Un centrocampista moderno, classe 2001, di grande qualità e che può occupare più ruoli. Andiamo oltre: ieri c’è stato un incontro tra Lotito e Setti, presidente del Verona, per una richiesta ufficiale. Il discorso è stato allargato al difensore centrale Casale, vecchio obiettivo, ma questo è un altro discorso. La valutazione del Verona è tra i 13 e 15 milioni, Ilic ha altre proposte (soprattutto dall’estero) ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 9 giugno 2022)PEDULLA– Alfredo, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sull’interesse dellaper Ivan Ilic del. Ecco quanto affermato. “Ivan Ilic è un nome (non più nuovo) che abbiamo accostato allaa sorpresa lo scorso 27 maggio. Unmoderno, classe 2001, di grande qualità e che può occupare più ruoli. Andiamo oltre: ieri c’è stato un incontro tra Lotito e Setti, presidente del, per una richiesta ufficiale. Il discorso è stato allargato al difensore centrale Casale, vecchio obiettivo, ma questo è un altro discorso. La valutazione delè tra i 13 e 15 milioni, Ilic ha altre proposte (soprattutto dall’estero) ...

