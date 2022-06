Jack Wagner, morto il figlio dell’attore di Beautiful in un parcheggio: chi era Harrison Wagner? (Di giovedì 9 giugno 2022) Drammatico lutto per Jack Wagner: è morto il figlio dell’attore di Beautiful. Il giovane Harrison è deceduto in un parcheggio all’età di soli 27 anni. Jack Wagner, morto il figlio dell’attore di Beautiful in un parcheggio Il cast di Beautiful è in lutto per la scomparsa di Harrison Wagner, il figlio dell’attore Jack Wagner che interpreta il ruolo di Nick Marone, fratellastro di Ridge Forrester, nella longeva soap opera americana. A quanto si apprende, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 9 giugno 2022) Drammatico lutto per: èildi. Il giovaneè deceduto in unall’età di soli 27 anni.ildiin unIl cast diè in lutto per la scomparsa di, ilche interpreta il ruolo di Nick Marone, fratellastro di Ridge Forrester, nella longeva soap opera americana. A quanto si apprende, ...

Advertising

Giornaleditalia : Harrison Wagner, causa morte, malattia, tumore del figlio dell’attore di Beautiful - Maryeterngif1 : 'Beautiful': trovato morto in un parcheggio il figlio di Jack Wagner, fratellastro di Ridge nella soap - ATTORI ATT… - infoitcultura : Dramma Jack Wagner, morto il figlio dell'attore di Beautiful: Harrison aveva 27 anni - radiosintony : 'Beautiful': trovato morto in un parcheggio il figlio di Jack Wagner, fratellastro di Ridge nel cast - VanityFairIt : Addio al figlio più giovane del noto attore di Beautiful. Le cause del decesso, per ora, non sono note -