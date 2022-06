Incidente in autostrada: chiuso il tratto autostradale della A4 Villesse – Palmanova in direzione Venezia (Di giovedì 9 giugno 2022) Poco prima delle 10,00 di oggi, giovedì 09 giugno, è stato chiuso il tratto autostradale della A4 Villesse – Palmanova in direzione Venezia a causa di un Incidente che ha coinvolto un veicolo leggero. Il mezzo è andato a sbattere contro la barriera laterale e una persona risulta incastrata nell’abitacolo. Sul posto la polizia stradale, il 118, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. chiuso anche l’allacciamento A4/A34 in immissione verso Venezia. Leggi su udine20 (Di giovedì 9 giugno 2022) Poco prima delle 10,00 di oggi, giovedì 09 giugno, è statoilleA4ina causa di unche ha coinvolto un veicolo leggero. Il mezzo è andato a sbattere contro la barriera laterale e una persona risulta incastrata nell’abitacolo. Sul posto la polizia stradale, il 118, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico.anche l’allacciamento A4/A34 in immissione verso

