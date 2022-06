Il vestito di Julianne Moore in A single man nasconde un segreto

Leggi su amica

(Di giovedì 9 giugno 2022) Se il regista di un film si chiama Tom Ford i costumi non possono essere lasciati al caso. Diventano un elemento fondamentale della storia. Ed è questo il caso anche delbianco e nero cheindossa in Aman. Ovvero la prima opera cinematografica firmata dal designer texano, ambientata nel 1962 e basata sul romanzo Un uomo solo di Christopher Isherwood. L’attrice americana compare in pochissime scene. Ecco perché l’abito che indossa deve trasmettere al primo colpo d’occhio la personalità del suo personaggio. In questo caso si parla di una donna ricca, elegantissima, al passo con la moda. Ma anche frustrata e disillusa dalla vita. Proprio come il suo migliore amico di cui è innamorata, interpretato egregiamente da Colin Firth. Ilbianco e nero di ...