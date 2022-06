Draghi-Macron | uniti sul Recovery 2 | divisi su Kiev in Europa

(Di giovedì 9 giugno 2022) Nella cena dell'Eliseo, i due leader hanno fatto il punto sui prossimi vertici del G7 e della Nato. Tanti i temi affrontati: gli sviluppi della guerra in Ucraina e il sostegno a, la sicurezza alimentare, il rafforzamento dell'autonomia europea in materia di Difesa e di Energia, nell'ottica di una strategia energetica diversificata e di una minore dipendenza energetica dalla Russia

Italia e Francia più unite in Europa. 'Ma non bisogna umiliare Putin' Mario è stato a cena da a Parigi . Primo bilaterale Italia - Francia dopo la rielezione del presidente francese . All'ombra della Tour Eiffel - si legge sul Corriere della Sera - il premier è ... Le portate per Mario Draghi ed Emmanuel Macron però, ieri sera sono state tante. Il premier, ricevuto all'Eliseo con un «Salut, Mario!» urlato dal francese all'arrivo, sul tavolo ha trovato ... Nella cena dell'Eliseo, i due leader hanno fatto il punto sui prossimi vertici del G7 e della Nato. Tanti i temi affrontati: gli sviluppi della guerra in ...