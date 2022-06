Confindustria Nautica: “Discriminatorio stop La Maddalena a operatori noleggio non residenti” (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – “Chiediamo al Premier Draghi e al Ministro Cingolani di intervenire per la revoca immediata del provvedimento. Al di là dei contenuti discriminatori è inoltre impensabile che norme che riguardano la navigazione e le imprese del turismo vengano adottate a stagione già in corso”. Ad affermarlo in una nota è il presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi dopo che il consiglio direttivo del Parco Nazionale dell’Arcipelago de La Maddalena ha deliberato che i permessi per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto saranno assegnati ai maddalenini per il 75%. Il limite massimo di autorizzazioni rilasciabili è fissato in 360 e solo 90 saranno a disposizione di operatori non residenti. L’impresa richiedente, rileva Confindustria ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – “Chiediamo al Premier Draghi e al Ministro Cingolani di intervenire per la revoca immediata del provvedimento. Al di là dei contenuti discriminatori è inoltre impensabile che norme che riguardano la navigazione e le imprese del turismo vengano adottate a stagione già in corso”. Ad affermarlo in una nota è il presidente di, Saverio Cecchi dopo che il consiglio direttivo del Parco Nazionale dell’Arcipelago de Laha deliberato che i permessi per le attività die locazione di unità da diporto saranno assegnati ai maddalenini per il 75%. Il limite massimo di autorizzazioni rilasciabili è fissato in 360 e solo 90 saranno a disposizione dinon. L’impresa richiedente, rileva...

