Cancro al colon-retto, una speranza di cura dall'anticorpo monoclonale dostarlimab (Di giovedì 9 giugno 2022) Un piccolo ma importante studio sperimentale ha prodotto la remissione completa del tumore senza chemioradioterapia o intervento: ecco come funziona l'anticorpo già usato per il tumore all'endometrio Leggi su vanityfair (Di giovedì 9 giugno 2022) Un piccolo ma importante studio sperimentale ha prodotto la remissione completa del tumore senza chemioradioterapia o intervento: ecco come funziona l'già usato per il tumore all'endometrio

