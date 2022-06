Cambiano i prezzi dell’abbonamento Dazn per la stagione di Serie A 2022/2023 (Di giovedì 9 giugno 2022) Ci saranno due pacchetti di “offerta”. Il primo risponde al tema della doppia utenza in contemporanea, il secondo – invece – può essere sottoscritto da chi ha l’esigenza di un unico abbonamento in grado di consentire un doppio collegamento (all’app, anche attraverso SmartTv o attraverso il browser) per seguire le partite del massimo campionato di calcio in Italia (e non solo). Dopo una lunga attesa, infatti, ecco che sono arrivati i prezzi Dazn in vista della prossima stagione che inizierà ufficialmente a metà agosto. LEGGI ANCHE > I dubbi di Tim su Dazn e il gioco del cerino con Sky e Amazon Come riporta Il Sole 24 Ore, ci saranno due opzioni di abbonamento. Quella premium, da 39.90 euro al mese, consentirà di accedere ai contenuti di Dazn (in contemporanea) su due dispositivi, anche se non sono ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 9 giugno 2022) Ci saranno due pacchetti di “offerta”. Il primo risponde al tema della doppia utenza in contemporanea, il secondo – invece – può essere sottoscritto da chi ha l’esigenza di un unico abbonamento in grado di consentire un doppio collegamento (all’app, anche attraverso SmartTv o attraverso il browser) per seguire le partite del massimo campionato di calcio in Italia (e non solo). Dopo una lunga attesa, infatti, ecco che sono arrivati iin vista della prossimache inizierà ufficialmente a metà agosto. LEGGI ANCHE > I dubbi di Tim sue il gioco del cerino con Sky e Amazon Come riporta Il Sole 24 Ore, ci saranno due opzioni di abbonamento. Quella premium, da 39.90 euro al mese, consentirà di accedere ai contenuti di(in contemporanea) su due dispositivi, anche se non sono ...

