Calaiò: "Mertens? La sua richiesta mi ha stupito, Politano più forte di Bernardeschi" (Di giovedì 9 giugno 2022) L'ex Napoli commenta le voci del mercato azzurro Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a Radio Marte nel corso di "Marte Sport Live".

Calaiò: 'Non mi aspettavo la richiesta di Mertens, Deulofeu erede perfetto' L'ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò ai microfoni di Radio Marte ha commentato il possibile addio di Dries Mertens, dopo che il club azzurro ha rifiutato le sue richieste per il rinnovo del contratto: "Non mi aspettavo che tra Mertens e De Laurentiis arrivasse la rottura" Calaiò bacchetta Mertens e ridimensiona Bernardeschi Anche ora che è passato dal campo alla poltrona da opinionista Emanuele Calaiò resta nel cuore del tifosi napoletani. L'ex bomber ha commentato a Radio Marte le vicende di mercato, lanciando qualche frecciata