Bomba d'acqua a Cosenza, evacuata una scuola, a Paola strade allagate e a Scalea piove nella sala consiliare (Di giovedì 9 giugno 2022) Una vera e propria Bomba d'acqua che, nel giro di dieci minuti, ha scaricato... litri e litri sul Cosentino. A cominciare dal capoluogo, con i passanti di giornata costretti ad abbandonare in fretta e ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 9 giugno 2022) Una vera e propriad'che, nel giro di dieci minuti, ha scaricato... litri e litri sul Cosentino. A cominciare dal capoluogo, con i passanti di giornata costretti ad abbandonare in fretta e ...

I_M__mensamente : Stamattina bomba d'acqua e temparatura bella fresca (stavo godendo come un riccio)....è uscito il sole....sta salen… - GaspareGuzzo : Bomba d'acqua su #Cosenza #meteo situazione si Corso Mazzini. - a70199617 : #BOMBA D'ACQUA SUL SANNIO IN QUESTO MOMENTO - PugliaStream : Temporali e strade allagate: bomba d'acqua sulla Puglia. Le previsioni - PugliaStream : Maltempo nel Salento, bomba d’acqua a Lecce e provincia: fiumi per strada e scantinati allagati -